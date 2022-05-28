المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يوضح حقيقة فيديو متداوَل لنفوق ظباء في الدهناء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الفيديو المتداوَل بوسائل التواصل عن نفوق ظباء في صحراء الدهناء غير صحيح، مشيرًا إلى أنه يعود لمنطقة خارج السعودية
وأكد المركز أنه يسبق إطلاق الكائنات البرية دراسات للتأكد من ملاءمة المواقع، ويتبعها رصد للكائنات المطلَقَة للتأكد من تكيُّفها، ونجاح إعادة توطينها
وكان مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح نفوق مجموعة من الظباء في منطقة صحراوية، زعم مروِّجوه أنه في صحراء الدهناء في السعودية
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