إيطاليا بدون خبز ومكرونة و 53 دولة في العالم معرضة لخطر الجوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة في الوقت الذي يعتمد فيه الإيطاليون على المكرونة، وفقا لصحيفة «الاوفريدريدنج»

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هناك 53 دولة في العالم معرضة لخطر الجوع بسبب نقص القمح، وهذا النقص يؤدى إلى نقص في الطعام بطبيعة الحال، ومن أهمه بالنسبة للإيطاليين المكرونة

وتجد الشركات التي تنتج الأطعمة المصنوعة من القمح صعوبة متزايدة في توفير هذه المواد الخام، وبالتالي فإن إنتاجها معرض للخطر

وتشير التقديرات إلى أن جميع المنتجات المصنوعة من القمح مثل الخبز والمكرونة والبسكويت والبقسماط وغيرها ستكون أغلى ثمناً، والتي بدأت بالفعل، كما أنه يصعب العثور عليها أكثر فأكثر. وستؤدي أزمة الغذاء إلى زيادة تكلفة المعيشة مقابل الغذاء وتقريب مخاطر تقنين الغذاء

وبدأت الحكومة الإيطالية بتقنين بيع المكرونة في محلات السوبر ماركت، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، كما أنه سيكون من الضروري فهم ما إذا كانت الشركات التي تنتج الخبز والمكرونة في إيطاليا ستجد خطوط إمداد صالحة أم لا