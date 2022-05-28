محمد بن مسعود - الدمام - مشهد مخيف.. صورة توثق لحظة اجتياح عاصفة رملية العاصمة السعودية الرياض (شاهد)

نشر المصور السعودي، سلمان فهد العبدلي صورة مخيفة توثق لحظة اجتياح عاصفة رملية للعاصمة السعودية الرياض.

وقال سلمان العبدلي في مقابلة مع شبكة “CNN” الأمريكية إنه إلتقط هذه الصورة عن طريق طائرة درون قام بتجهيزها لتوثيق هذا المشهد المهيب وذلك بعد تداول وسائل الإعلام خبرًا عن احتمال مرور عاصفة رملية بالرياض قبل أيام.

وأوضح المصور السعودي الذي يعمل في المجال الطبّي “إنها من أصعب الصور التي قمت بالتقاطها لأنها لحظة قد لا تتكرر مرة أخرى”.

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وأضاف “كان المشهد أشبه بالخيال، وخصوصًا عند اقترابه، (وبدا الأمر) وكأن العالم بدأ بالاختفاء. وكان مشهدًا عظيمًا يستحق الانتظار والتوثيق”.

وقد تداولت هذه الصورة بشكل كبير في أغلب المنصات العالمية وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عاصفة رملية جديدة تضرب السعودية

وفي سياق متصل حذر حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد من عاصفة رملية جديدة تضرب السعودية خلال الأيام القادمة.

وقال حسين القحطاني ، خلال مداخلة هاتفية لقناة السعودية ، إن المركز الوطني أوضح أن الموجات ستكون غدا وبعد غد ” الأحد والأثنين ” ، لكن التنبيهات المتقدمة بدأت تظهر على بعض مناطق المملكة .

صورة تم التقاطها عن طريق طائرة درون للمصور السعودي “سلمان بن فهد العبدلي” للحظة اجتياح العاصفة الرملية مدينة الرياض قبل أيام وقال إنها من أصعب الصور التي قمت بالتقاطها لأنها لحظة قد لا تتكرر مرة أخرى. موقع CNN وصف الصورة بـ (المهيبة) ووصف المصور بـ (العالمي) حسابهآ @SalmanFahadxآ pic.twitter.com/pq2SnBa01P— إياد الحمود (@Eyaaaad)آ صورة تم التقاطها عن طريق طائرة درون للمصور السعودي "سلمان بن فهد العبدلي" للحظة اجتياح العاصفة الرملية مدينة الرياض قبل أيام وقال إنها من أصعب الصور التي قمت بالتقاطها لأنها لحظة قد لا تتكرر مرة أخرى.



موقع CNN وصف الصورة بـ (المهيبة) ووصف المصور بـ (العالمي)



حسابه @SalmanFahadx pic.twitter.com/pq2SnBa01P — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 20, 2022