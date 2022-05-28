شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية السعودية للتمريض: تقديم كافة سبل الدعم للممرضة المعتدى عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الجمعية السعودية للتمريض أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في المقطع المصور والذي ظهر فيه اعتداء رجل على إحدى الممرضات أثناء تأديتها لعملها، وبالتأكد من صحة ما تم تداوله، فقد تبين للجمعية السعودية للتمريض المهني أن الواقعة حدثت وكما أشار بيان أمني سابق في إحدى مستشفيات محافظة المجاردة وأن المعتدى عليها ممرضة سعودية حيث ألقت شرطة منطقة عسير القبض على المعتدي وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتستنكر الجمعية السعودية للتمريض المهني أي اعتداء جسدي أو لفظي على أي ممارس صحي، وتؤكد حرصها التام والتزامها الدائم بدورها في حماية الممرضين من أي اعتداء أو إساءة أو استنقاص، لما تشكله مهنة التمريض من دور محوري وهام في منظومة الرعاية الصحية.

وانطلاقاً من مسؤولية الجمعية المهنية وواجبها الوطني فإن الجمعية تلتزم بوقوفها إلى جانب الممرضة في الحق العام أو الحق الخاص كما تلتزم بتقديم كافة سبل الدعم القانوني والمهني والمعنوي بما يتوافق مع دورها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وتشدد الجمعية على رساخة القوانين والأنظمة المرساة في بلدنا الكريم ومنشآته الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات الحكومية والخاصة والتي تكفل حفظ حقوق المواطنين التي تعتبر أولوية قصوى لدى جميع الكوادر التمريضية المسؤولة بتقديم الرعاية اللازمة دون أي تمييز في الجنس أو العرق أو الديانة والتي تمليها مجموعة القيم الأخلاقية لمهنة التمريض.