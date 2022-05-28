شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف و6 محاور لـ«تحديات الاستزراع السمكي» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف الدورة التدريبية، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بعنوان «التحديات التي تواجه الاستزراع السمكي الداخلي»، بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمحافظة الأحساء، الأحد المقبل، بمقر مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، التعرف على أهم التحديات التي تواجه الاستزراع السمكي الداخلي، والطرق العلمية المناسبة لحل أو تجنب هذه التحديات، ورفع كفاءة ومهارات وقدرات المشاركين من باحثين واختصاصيي الثروة السمكية وكل مَن له علاقة بمشاريع الاستزراع المائي على مستوى المملكة، بغرض الحفاظ على مشاريع الأسماك المستزرعة بالمملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد الشويرد، أن المواضيع التي سيتناولها المحاضرون في هذه الدورة هي أهم الأنظمة المغلقة التي يجب أن تعمل بها مزارع الأسماك الداخلية بالمملكة للحد من استنزاف المياه، والتعرف على أهم الأمراض التي تهدد الاستزراع السمكي الداخلي ومسبباتها وطرق الوقاية منها، والسيطرة عليها وأهمية الأمن الحيوي، إلى جانب إلمام المشاركين بالخواص الفيزيائية والكيميائية لنوعية المياه المستخدمة بالأنظمة المغلقة وأهمية الفلاتر للتحكم في نوعية المياه، ومعرفة الصيغ التكوينية لأعلاف الأسماك، وأهمية اختيار الأعلاف المناسبة، وطرق حساب وتحديد كمية العلف اليومية.