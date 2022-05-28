شكرا لقرائتكم خبر عن علاج كسور «الفك السفلي» لطفلين بمستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح بفضل الله فريق طبي بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بالهفوف، في علاج حالتين لكسور بالفك السفلي لطفلين، أحدهما تعرض للسقوط، والآخر لحادث مروري.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أنه جرى علاجهما باستخدام طريقة مبتكرة عبر صفيحة على الأسنان السفلية وأسلاك معدنية حول الصفيحة والفك السفلي، دون الحاجة لعمل جبيرة أكريليكية «بلاستيكية»، وجرت متابعة حالتهما وإزالة الأسلاك والصفيحة بعد التئام الكسور والإطباق الممتاز للأسنان.