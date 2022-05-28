شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أركان توعوية لتثقيف مرضى الربو بـ«ولادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت الحملة التثقيفية «سد الفجوات في الرعاية لمرضى الربو»، التي نظمتها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، توعية زوار المستشفى، وذلك عبر 4 أركان تثقيفية.

وتمثلت الأركان في ركن التثقيف الدوائي؛ لتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بأخذ العلاج حسب وصفة الطبيب، والتشديد على عدم الانقطاع عنه إلا بعد استشارة وإشراف الطبيب المعالج، وذلك لتجنب أي أعراض جانبية قد يسببها الانقطاع المفاجئ للدواء، والتعريف بطريقة عمل الدواء داخل الجسم، وبعض الإرشادات التي تساعد في تقليل النوبات.

واستهدف ركن التثقيف الصحي التعريف بالمرض وأسبابه، وتثقيف المرضى والمجتمع بالآلية الصحيحة لاستخدام البخاخات، وركن التنفس الصناعي، الذي استهدف إرشاد وتثقيف المرضى بالمرض والفحص بجهاز الكشف المبكر للربو، ويختص ركن الاستشارات الطبية بالإجابة عن أي استفسار خاص بمرضى الربو، بالإضافة لعمل تقييم مبدئي عن الحالة.

واستهدفت الفعالية توضيح حرص مستشفى الولادة والأطفال على توعية وتثقيف المرأة بمرض الربو أثناء فترة الحمل والرضاعة، وتوضح تأثير التساهل في التعامل مع المرض، بالإضافة إلى التحذير من مخاطر الإفراط في استخدام العلاج وتأثيره على صحة الجنين والأم.