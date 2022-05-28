شكرا لقرائتكم خبر عن «الجراحات الروبوتية» والكشف المبكر.. أبرز توصيات «مستجدات جراحة المسالك البولية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المتحدثون في مؤتمر «مستجدات جراحة المسالك البولية»، الذي اختتمته الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية، أمس، أكثر من 100 محاضرة علمية، و140 بحثا علميا، و5 ورش عمل متخصصة مصاحبة للمؤتمر.

أهم المستجدات

واستهدف المؤتمر، الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، وأقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمشاركة 10 دول، وأكثر من 100 متحدث محلي ودولي، مناقشة أهم المستجدات في عالم جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى وصحة الرجل، وإثراء المحتوى العلمي.

مستوى عالوأشاد رئيس المؤتمر د. إبراهيم العريفي، بالمستوى العلمي العالي للمؤتمر، نظرا لوجود أكثر من 50 متحدثا من جميع التخصصات الدقيقة في مجال المسالك البولية، وأن اختلاف مدارس المتحدثين وخلفياتهم العلمية كان له دور كبير في رفع المستوى العلمي لدى الحضور.

خبرات وتجاربوذكر استشاري جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت والأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر د. يوسف الصويان، أن المؤتمر ناقش المستجدات في جراحة المسالك البولية، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية المتعلقة بالمجال.

استخدام الروبوت وأشار إلى مناقشة المؤتمر استخدام الروبوت في تصليح حوض الكلية، خاصة أنه يقلل استخدامه من الجروح، ويساعد على سرعة تشافي المريض، وذلك في ورقة عمل توضح كيفية استخدام التقنية لمريضة تبلغ من العمر 18 عاما، وأثبتت التجربة العملية نجاح الفكرة.

الكشف المبكروأكد استشاري جراحة المسالك البولية والأورام في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة د. أشرف أبو سمرة، أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات، وكان من أهمها وأبرزها: الكشف المبكر عن أورام البروستاتا، والحرص على استخدام الطرق الحديثة لاستئصال المثانة باستخدام الاستئصال الكلي للأورام السطحية بالليزر، إضافة إلى إجراء العمليات باستخدام الروبوت الجراحي، لاستئصال أورام الغدة الكظرية، وطرق المحافظة على سلامة الكلية عند استخراج الأورام الجزئية للكلى.

جراحات الحصواتمن ناحيته، أشار استشاري جراحة المسالك البولية والحصوات بمستشفى الملك فهد بجدة د. أسامة كمال، إلى التوصيات الخاصة بجراحات الحصوات، ومن أبرزها: الحرص على شرب الماء بما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات يوميا، والإقلال من البروتينات بشكل عام، خاصة الحيوانية منها، فضلا عن التقليل من الملح، والحرص على إضافة الألياف والخضراوات إلى القائمة الغذائية.

أساس علميوأكد أن بعض النصائح التي يقدمها البعض لا يوجد لها أساس علمي، مثل شرب البقدونس، والشعير، وإنما ما يحارب بعض أنواع الحصوات من العصائر الطبيعية، هي التي يوجد بها حمض الستريك أسيد، مثل: عصير البرتقال، وعصير الليمون، أو الماء بالليمون.

دراسة بحثية وبيّن أخصائي جراحة مسالك بولية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة د. عمر بخش، أن فريقا طبيا قدم دراسة بحثية للمقارنة بين الجراحات الكلاسيكية لأورام الغدة الكظرية ومقارنتها مع الجراحات عن طريق المناظير في خمسة مراكز كبرى بالمملكة.

أحدث التقنيات

وذكر عضو اللجنة المنظمة في المؤتمر الدكتور أسامة الصويان، أن المؤتمر ناقش أحدث التقنيات في مجال جراحة المسالك البولية لدى الأطفال من خلال عقد 15 محاضرة، وعرض 12 ورقة بحثية، ويهتم التخصص بمشكلات الجهاز البولي والأعضاء التناسلية لدى المرضى من قبل فترة الولادة أثناء الحمل وحتى بلوغ 14 عاما.

مشاكل الأجنةوأضاف إن أهم المشكلات التي يتم اكتشافها لدى الأجنة قبل الولادة من خلال الكشف المبكر، هي توسع الكلى غير الطبيعي، حتى متابعة الطبيب بعد الولادة، والتأكد من عدم وجود انسداد في الكلية، إضافة إلى مشكلة التشوهات الخلقية في الأعضاء التناسلية، أو أعصاب الظهر، التي قد تؤدي إلى مشاكل عصبية أو التهابات بولية متكررة لدى الطفل.

الجراحات الروبوتية

وتحدث استشاري جراحة الروبوت والمناظير للكلى والمسالك في مستشفى قوى الأمن بالرياض د. عبدالله العنزي، عن استخدام التقنية في الطب، وأن الجراحات الروبوتية بدأت في السعودية منذ عام 2003 بالمستشفى الجامعي التابع لمستشفى الملك سعود، وأصبح بالمملكة حاليا أكثر من 25 جهاز روبوت تحاكي حركة يد الإنسان، وتسهل المناورة في الأماكن الضيقة بالجسم كمنطقة الحوض والصدر.

وأضاف إن العدد السنوي لحالات الجراحة الروبوتية بمستشفى قوى الأمن بالرياض ما يقارب 100 حالة، مشيرا إلى أن للأطفال نصيبا من هذه العمليات، خاصة في عمليات ترميم الجهاز البولي.