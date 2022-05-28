شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تحبط 3 محاولات تهريب مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 3 محاولات لتهريب أكثر من 18 كيلو جراما من مادة الشبو المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وعثر عليها مخبأة في إرساليات ومع أشخاص قدموا إلى المملكة عبر تلك المنافذ.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى التي كانت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، تم إحباط تهريب 6.9 كيلو جرام من مادة الشبو، بعد العثور عليها مخبأة في أمتعة أحد القادمين وذلك بإخفائها بطريقة فنية في تجويف الحقيبة. وأضافت الهيئة إنها أحبطت أيضا في منفذ البطحاء محاولة أخرى لتهريب 1.7 كيلو جرام من مادة الشبو، عثر عليها مخبأة حول جسد أحد الركاب القادمين، كما أحبطت الهيئة محاولة ثالثة في المنفذ لتهريب 10.114 كيلو جرام من نفس المادة، مخبأة في شاحنة تحمل إرسالية «سيراميك»، ووجدت المضبوطات داخل كابينة الشاحنة مخفية داخل علب المناديل. وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.