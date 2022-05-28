شكرا لقرائتكم خبر عن مظلات تحجب 98 % من الأشعة فوق البنفسجية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 مظلة متحركة للعاملين في سقيا زمزم داخل صحن المطاف وساحات المسجد الحرام، لوقايتهم من أشعة الشمس والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني أن هذه المظلات صممت بتصميم متناسق، وتمتاز بنسيج يعطي حماية ممتازة ضد الأشعة فوق البنفسجية للشمس لوجود عامل وقاية من الأشعة فئة «+ 50»، ما يعني أنها تحجب 98 % من الأشعة فوق البنفسجية.

وأضاف إنه تم تزويد عمالة السقيا بالمظلات لأداء العمال مهامهم اليومية بكل يسر وسهولة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات وتوزيع المظلات لتجنيب العمالة العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، مشيرا إلى متابعة عملية تنظيف المظلات بشكل منتظم وتخزينها في مكان داخلي بارد وجاف، للمحافظة على سلامتها والاستفادة منها أطول وقت ممكن.