شكرا لقرائتكم خبر عن إنفلونزا الطماطم.. أعراض مزعجة لكنها ليست خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مختصون أن إنفلونزا الطماطم، هو مرض فيروسي يصيب الأطفال دون سن الخامسة ويترك بثورا ذات لون أحمر، غير أنه لا يشكل خطورة، ولا يحتاج أي تدخل طبي سوى استخدام المسكنات البسيطة، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن هذا المرض معدٍ، شأنه شأن كل الأمراض الفيروسية، وبالتالي ينبغي عزل المصابين به، حتى تزول الأعراض.ينتقل بالتنفس وقالت استشاري الأمراض المعدية، د. حوراء البيات إن حمى الطماطم مرض فيروسي شائع بين الأطفال، خاصة الأقل من 5 سنوات، وهو مرض معوي ينتقل بالتنفس أو عن طريق البراز أو بثور الجلد، ويكثر انتشاره في مراكز رعاية الأطفال، التي يصعب فيها الفصل بين الصغار، وينتشر في فصلي الربيع والصيف، ولا يشكل أي خطورة على الأطفال أو البالغين. وأضافت إن مدة الحضانة تتراوح من 3 - 6 أيام، ولا يحتاج المرض أي تدخل طبي، باستثناء المسكنات البسيطة لأجل خفض الحرارة.

بثور حمراءوذكرت استشاري الأمراض المعدية والأستاذ المساعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. شمس التركي أن إنفلونزا الطماطم؛ مرض فيروسي يصيب الأطفال دون سن الخامسة، ويترك بثورا ذات لون أحمر، وعندما تكبر تلك البثور، تشبه الطماطم، ومن هنا جاءت تسمية المرض، وكان أول ظهور للمرض في الهند، خاصة في ولاية أوديشا شرق الهند، وهذا المرض مثل حالات الإنفلونزا الأخرى، يعتبر معديا، وهو ما يتطلب عزل المصاب عن باقي الأشخاص حتى لا تنتقل العدوى، ولكنه ليس خطيرا، ويمكن علاجه ولكن الحماية منه أفضل.

عدوى خفيفةوأوضحت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن، د. عائشة العصيل أن هذا المرض ليس جديدا وإنما هو قديم، وتم رصده في معظم دول العالم، وهو عدوى فيروسية خفيفة ومعدية شائعة بين الأطفال الصغار، بقرح في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين، ويحدث بشكل شائع بسبب فيروس كوكساكي. وأضافت: لا يوجد علاج محدد لهذا المرض الذي يسمى أيضا، مرض اليد والقدم والفم، وقد يساعد غسل اليدين المتكرر وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين في العدوى والجفاف من أكثر المضاعفات شيوعًا لمرض اليد والقدم والفم، ويمكن أن يسبب المرض تقرحات في الفم والحلق، مما يجعل البلع مؤلمًا وصعبًا، مشيرة إلى أنه ليس بمرض جديد، والأطباء على دراية وخبرة في كيفية التعامل معه وعلاجه، وناصحة الجميع بالحرص على استقاء المعلومات من موقع وزارة الصحة.