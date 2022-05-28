شكرا لقرائتكم خبر عن إنفلونزا الطماطم.. أعراض مزعجة لكنها ليست خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
بثور حمراءوذكرت استشاري الأمراض المعدية والأستاذ المساعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. شمس التركي أن إنفلونزا الطماطم؛ مرض فيروسي يصيب الأطفال دون سن الخامسة، ويترك بثورا ذات لون أحمر، وعندما تكبر تلك البثور، تشبه الطماطم، ومن هنا جاءت تسمية المرض، وكان أول ظهور للمرض في الهند، خاصة في ولاية أوديشا شرق الهند، وهذا المرض مثل حالات الإنفلونزا الأخرى، يعتبر معديا، وهو ما يتطلب عزل المصاب عن باقي الأشخاص حتى لا تنتقل العدوى، ولكنه ليس خطيرا، ويمكن علاجه ولكن الحماية منه أفضل.
عدوى خفيفةوأوضحت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن، د. عائشة العصيل أن هذا المرض ليس جديدا وإنما هو قديم، وتم رصده في معظم دول العالم، وهو عدوى فيروسية خفيفة ومعدية شائعة بين الأطفال الصغار، بقرح في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين، ويحدث بشكل شائع بسبب فيروس كوكساكي. وأضافت: لا يوجد علاج محدد لهذا المرض الذي يسمى أيضا، مرض اليد والقدم والفم، وقد يساعد غسل اليدين المتكرر وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين في العدوى والجفاف من أكثر المضاعفات شيوعًا لمرض اليد والقدم والفم، ويمكن أن يسبب المرض تقرحات في الفم والحلق، مما يجعل البلع مؤلمًا وصعبًا، مشيرة إلى أنه ليس بمرض جديد، والأطباء على دراية وخبرة في كيفية التعامل معه وعلاجه، وناصحة الجميع بالحرص على استقاء المعلومات من موقع وزارة الصحة.