شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة الطاقة» و«استقلالية الجامعات» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1442/1443هـ.

وبحثت اللجنة مدى توفر وقوة البيانات والمعلومات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والآلية القائمة لتحقيق الأهداف المنشودة، والعوامل اللازمة لتمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة لقيامه بأداء مهامه على أكمل وجه. كما ناقشت أهمية اضطلاع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بدوره في منظومة الطاقة في مبادرة السعودية الخضراء، وتحقيق مستهدفاته في خفض الانبعاثات الكربونية في المملكة، ومراجعة المركز لإستراتيجيته لتقييم الأداء، والارتقاء بمستوى الأعمال.

ومن جانب آخر، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعا -عبر الاتصال المرئي-، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 / 1443هـ. وبحثت على طاولة الاجتماع مع رؤساء الجامعات استقلالية الجامعات، ماليا وإداريا وأكاديميا، ومدى جاهزيتها للنظام الثلثي بصفة عامة عند تطبيق وزارة التعليم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على الجامعات العام القادم، والإيجابيات من هذا التحول.