محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ظهر مقطع فيديو قصير لحوار رائع بين أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، وأحد الأطفال اليوم الحوار استغرق ثواني عدة، ركز على الأمنيات التي يتمنى الطفل تحقيقها إذا كبر، وأهمها أن يكون وزيرًا

كانت هذه تفاصيل خبر أمنية طفل: “أبي أصير وزير”.. حوار رائع مع أمير تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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