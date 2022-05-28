فريق الجونة يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حقق فريق الجونة، انتصارًا صعبًا وثمينًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، أمس في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تكبد الاتحاد السكندري الخسارة التاسعة له في الدوري ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

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