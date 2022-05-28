تعليق الشركة التي ادعى أحد موظفيها السعوديين تعرضه للتحرش من مديره اليمني.. وتكشف عن “إجراء فوري”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

خرجت شركة “باجة” عن صمتها لترد على ما أثير بشأن تعرض أحد موظفيها السعوديين للتحرش من جانب مديره اليمني.

وقالت الشركة في بيان لها: “إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه بأن أحد الموظفين السابقين في شركة “باجة” قد تعرض لمضايقات مهنية من قبل مديره المباشر والتي أوردها عبر سلسلة تغريدات تم رفعها عبر هاشتاق.

وأضافت : نوضح في شركة “باجة” للأغذية بأنه قد تم فتح تحقيق رسمي بالموضوع مع جميع الأطراف وسيتم إحالة المتسبب في حال ثبوت ذلك للجهات المختصة وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عن التغريدات المسيئة للشركة وما تم نسبه لها.

يذكر أن أحد المواطنين كشف عن تعرضه للإساءة والتنمر والظلم من قبل مديره “اليمني”، مشيرا إلى أن الأخير “تحرش” به أثناء العمل.

وقال المواطن عبر حسابه الشخصي في “تويتر” إنه منذ ثلاث شهور جاء له عرض وظيفي كمشرف مبيعات في شركة مشهورة، وكان سعيدًا جدًا بهذا الخبر، ولكنه بعد أيام اكتشف أن المسمى الوظيفي هو حبر على ورق وتم تكليفه بأعمال لا علاقة لها بوظيفته.