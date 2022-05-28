بعد ضبط المتهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مذبحة الريف الأوروبي: «ارتباط عاطفي» يحل لغز الجريمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة في حادث مقتل خفير و4 من أفراد أسرته داخل مزرعة في منطقة الريف الأوروبي، التي تعرف إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم. بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين أحد الأشخاص (لمجنى عليه – مزارع) وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة (الجانى)»

تابع البيان: «لارتباط الجانى عاطفيًا بإحدى كريمتى (المجنى عليه) قام على إثرها بالتعدى على (المجنى عليه) وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك»

واختتم البيان: «أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية»

ورصدت «المصرى اليوم» حالة من الحزن بين أهالى منطقة برقاش التابعة لمركز منشأة القناطر، مسقط رأس الضحايا، وقال عدد من الأهالى إن الضحية الأولى «عادل»، 55 عامًا، يعمل حارسًا على المزرعة التى شهدت الجريمة قبل نحو 6 أشهر، إذ يعمل مالكها فى السعودية، واصطحب الحارس…..

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