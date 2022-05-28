شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الخارجية بجمهورية الإكوادور خوان كارلوس هولوغوين.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما عبر وزير خارجية الإكوادور عن دعم بلاده لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030.

من جهته قدم الوزير الجبير، للوزير هولوغوين شكر المملكة لجمهورية الإكوادور على دعم ملف الاستضافة.