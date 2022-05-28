«متحف طائر» تكريمًا لأسطورة كرة القدم مارادونا

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد «متحف طائر» للتحليق تكريمًا لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا. فقد عرضت الطائرة «تانغو دي 10 أس»، ليل الأربعاء، قبل أن تحلّق حول الأرجنتين لكي يزورها عشاق مارادونا على الأرض.

وجرى تزيين الهيكل الخارجي للطائرة بصور مارادونا الذي توفي عام 2020 إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ.