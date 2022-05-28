محمد بن مسعود - الدمام - يستعد «متحف طائر» للتحليق تكريمًا لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا. فقد عرضت الطائرة «تانغو دي 10 أس»، ليل الأربعاء، قبل أن تحلّق حول الأرجنتين لكي يزورها عشاق مارادونا على الأرض.
وجرى تزيين الهيكل الخارجي للطائرة بصور مارادونا الذي توفي عام 2020 إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ.
كانت هذه تفاصيل خبر «متحف طائر» تكريمًا لأسطورة كرة القدم مارادونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.