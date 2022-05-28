مواطن سعودي ينام 6 أشهر متواصلة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المواطن السعودي صادق المروحن الذي يعيش بمدينة القطيف تفاصيل مرضه النادر، وهو مرض النوم القهري الذي يجعله في سُبات لفترات طويلة، وصلت إلى ستة أشهر متواصلة، مشيرًا إلى أن أعراض المرض ظهرت عليه في عام 2005.

وقال صادق، في تصريحات لقناة «العربية»، إن اكتشافه لمرضه كان عن طريق طبيبة بمستشفى خاص أخبرته بأنها تشك في إصابته بمرض النوم القهري، لكنها لم ترَ مريضًا به في حياتها المهنية.

وقامت الطبيبة بتحويله إلى مستشفى تخصصي في عام 2009، وأجروا له الفحوصات اللازمة، وشخّصوا مرضه بأنه النوم القهري.

وأشار صادق إلى أنه يعاني من أعراض مرض النوم القهري منذ عام 2005، وتم التأكد من إصابته به في عام 2009.