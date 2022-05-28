مغامر فرنسي يحقق رقمًا قياسيًا في المشي على حبل بين قمتين

محمد بن مسعود - الدمام - بمشيه على حبل مشدود لأكثر من كيلومترين حقق المغامر الفرنسي ناثان بولين، الثلاثاء الماضي، رقمًا قياسيًا جديدًا. ومشى بولين مسافة امتدت لـ2200 متر على حبل معلّق بين رافعة والدير الشهير في جزيرة سان ميشيل.

إلا أن بولين لم يكمل الطريق تمامًا، إذ ترجل قبل أمتار من نقطة النهاية «لأسباب تتعلق بالسلامة»، وفقًا لما قاله مرافقوه. وأضافت لورا تشانغ المتحدثة باسم بولين أنه كان قد وصل إلى علامة التوقف، وبالتالي حطم الرقم القياسي. رحلة بولين بدأت على ارتفاع حوالي 100 متر في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، واستغرقت نحو ساعتين على طول الحبل المشدود الذي لا يتجاوز عرضه السنتيمترين.

حقق بولين الرقم القياسي السابق العام 2017، عندما عبر مسافة 1662 مترًا على حبل فوق Cirque de Navacelles، وهو وادٍ شديد الانحدار في جنوب فرنسا.

وحسب فريقه، فإنه قد تجاوز هذا الرقم العام الماضي في السويد، لكن الرحلة إلى مونت سان ميشيل كانت الأطول.