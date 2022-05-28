بعد 90 عامًا من الإصدار.. توقف «الكواكب» أقدم مجلة فنية مصرية

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 90 عامًا من الصدور، وبسبب ظروف تعثر الصحافة الورقية، وارتفاع تكاليف الطباعة، ستتوقف أقدم مجلة فنية مصرية، والتي كان الظهور على غلافها حلمًا كبيرًا لنجوم الفن.

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر إيقاف صدور «الكواكب» الورقية التي تأسست في العام 1932، ودمجها مع مجلة «طبيبك الخاص» في مجلة «حواء» التي تصدر عن مؤسسة «دار الهلال»، مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار.

ومجلة الكواكب مجلة فنية أسبوعية صدر العدد الأول منها في 28 مارس 1932، وكانت عند صدورها تنشر ملخصات لأفلام الأسبوع، وأحاديث مع النجوم، ومقالات لرجال السينما، إضافة إلى أخبار الأفلام التي يجري تصويرها ومتابعة كواليسها كافة، وإجراء لقاءات مع نجومها والمشاركين فيها. كما أصدرها الصحافي اللبناني جورج زيدان، مؤسس دار الهلال، وكان ابناه إميل وشكري يقومان بالإشراف على إصدارات الدار، وترأس تحريرها مشاهير الصحافيين، مثل فهيم نجيب ومجدي فهمي.