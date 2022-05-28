بقيمة مليار ريال.. السعودية الأولى عالميًا بتصدير التمور

محمد بن مسعود - الدمام - احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى (عالميًا) في صادرات التمور في عام 2021 الماضي من حيث القيمة، وفقًا لما أعلنه موقع (TradeMab) التابع لمركز التجارة العالمي، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال.

ويبلغ عدد النخيل بالمملكة 33 مليون نخلة، ويمثل ذلك 27% من إجمالي النخيل في العالم، وتبلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألفًا.

كما تبلغ قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية ما يقارب 7.5 مليار ريال، أي ما نسبته 12% من إجمالي الناتج الزراعي، و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي.

من جانبه، أشار المركز الوطني للنخيل والتمور، في بيان له، إلى أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة، وتحسين إنتاج النخيل، إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدّمتهم المزارعون.