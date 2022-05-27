الجوازات السعودية تقدم نصيحة هامة للمواطنين قبل السفر خارج المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

وجهت الجوازات السعودية، اليوم الجمعة، نصيحة هامة للمواطنين الذين يرغبون في السفر خارج المملكة خلال الأيام المقبلة.

وشددت الجوازات السعودية، عبر حسابها على تويتر، على أنه يجب التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه بعض الدول من اشتراطات السفر إليها مع تراجع حدة في فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم، فيما تدرس بلدان أخرى فرض إجراءات احترازية بسبب جدري القرود الذي بات منتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم، وسجل أكثر من 100 إصابة.