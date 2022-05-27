محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
وجهت الجوازات السعودية، اليوم الجمعة، نصيحة هامة للمواطنين الذين يرغبون في السفر خارج المملكة خلال الأيام المقبلة.
وشددت الجوازات السعودية، عبر حسابها على تويتر، على أنه يجب التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه بعض الدول من اشتراطات السفر إليها مع تراجع حدة في فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم، فيما تدرس بلدان أخرى فرض إجراءات احترازية بسبب جدري القرود الذي بات منتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم، وسجل أكثر من 100 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات السعودية تقدم نصيحة هامة للمواطنين قبل السفر خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.