القبض على مواطن يروج لمواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك؛لعرضه وترويجه مواد مخدِّرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وضُبِطَ بحوزته (2.6) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، و(2.8) جرام من مادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو)، و(44) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدِّر، و(53) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحان ناريمان،وطلقات حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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