محمد بن مسعود - الدمام - عروس تحرج زوجها ليلة الدخلة والشرطة تحضر لفك الورطة! .. تفاصيل صادمة!

أقدمت عروس حسناء على الاتصال بالشرطة، طالبة منها إرسال فريق منها لنجدتها مما يجري لها رغماً عنها.

وفي التفاصيل، وجدت عروس هندية حيلة ذكية للتخلص من إجبار عائلتها لها على الزواج من شخص لا تحبه، حيث قامت قبل لحظات من حفل الزفاف و”ليلة الدخلة”، بإلاتصال بالشرطة لحمايتها.

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وتمكنت العروس الهندية بعد اتصالها بالشرطة وإخبارهم بأنها لا تحب الرجل الذي تستعد عائلتها لزفها إليه، من إلغاء حفل زفافها.

وبحسب صحيفة The Times of India، ألغت العروس الهندية حفل الزفاف قبل لحظات فقط من الموعد المقرر لبدء الحفل داخل منتجع بالقرب من مدينة رامتيك في منطقة ناجبور في ولاية ماهاراشترا.

اتصلت العروس بالشرطة وأخبرتهم أنها لا تريد الزواج من الرجل لأنها كانت تحب شخصًا آخر، وفقًا للصحيفة.

غضب أقارب العريس عندما أبلغتهم العروس أنها ستلغي حفل الزفاف واندلع خلاف بين أفراد الأسرتين.

هرع المفتش برامود ماكيشوار مع ضباط آخرين منشرطة رامتك إلى مكان الحادث وأخذوا أفراد العائلتين إلى مركز القسم.

وذكرت الصحيفة أن أفراد أسرة العريس هدأوا بمجرد وصولهم إلى مركز الشرطة ووافقوا على إلغاء العرس رغما عنهم.

وكانت العروس الهندية قد أبلغت افراد عائلتها برفضها للعريس سابقا لكنهم أصروا وأجبروها على إقامة الزفاف، لكنها لم تستسلم وقامت بالتواصل بالشرطة.