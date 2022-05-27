اخبار دوليه – اليونان تحتج لدى إيران لاحتجازها ناقلتين في الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الخارجية اليونانية إن اليونان قدمت احتجاجا للسفير الإيراني لدى أثينا بسبب قيام القوات الإيرانية بما وصفته «احتجازا عنيفا» لسفينتين ترفعان علم اليونان في الخليج.

ودعت اليونان للإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما ووصفت ما قامت به إيران بأنه «قرصنة». المصدر: رويترز

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