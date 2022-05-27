اخبار الخليج – مهنا السليطي ممثلاً لشركة «بابكو» في مرحلة التحديات النهائية في برنامج «لامع 2022»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة عن قائمة أسماء المتأهلين لمرحلة التحديات في برنامج «لامع»، حيث شملت القائمة ممثل شركة نفط البحرين بابكو الموظف مهنا السليطي، منسق ميكانيكي للجودة ببرنامج تحديث المصفاة ودائرة هندسة الاعتماد، وذلك ضمن القائمة التي ضمّت 20 متأهلاً من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة بمملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عبدالرحمن جواهري، الرئيس التنفيذّي للشركة عن تهنئته للمهندس مهنا السليطي الذي تمكّن من تجاوز المراحل السبعة الأولى من هذه التحديات ونجاحه في الوصول إلى المراحل النهائية رغم المنافسة الكبيرة التي اتسم بها البرنامج في ظل وجود أكثر من 220 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وامتدح الرئيس التنفيذي للشركة الجهود التي بذلها مهنا، مؤكداً بأنه يعكس الصورة الطيبّة للشركة وشبابها البحريني، وأشار في هذا الصدد بأن «بابكو» ستواصل بإذن الله تعالى تقديمها لكل أشكال المساندة والدعم لتشجيع شباب الشركة للمشاركة في مثل هذه البرامج الهادفة وتقديم الصورة الطيبّة للشركة.

الجدير بالذكر أن «لامع» هو برنامج يعمل على خلق صفوف شبابية قيادية عبر ترشيح عددٍ من الشباب وإدماجهم في مجموعة مختارة من البرامج التدريبية ليتم لاحقاً اختيار عدد منهم للمشاركة في المشاريع المهمة التي تنفذها مملكة البحرين، كما يتم منحهم الأولوية في تمثيل المملكة ومرافقة كبار الشخصيات في المهام الرسمية. ويهدف البرنامج الى إيجاد صفوف قيادية جديدة من الشباب، والارتقاء بمستوى الأداء لديهم باعتبارهم نخبّة متميزة ومؤهلة من خيرة أبناء المملكة، كما يهدف البرنامج إلى نشر روح المشاركة والتشجيع بين نخب الشباب للانضمام إلى مثل هذه البرامج التدريبية الهادفة.