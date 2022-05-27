استشاري يحذر من تصرف خاطئ يؤدي لضعف القلب والوفاة المفاجئة لدى الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم، من المخدرات، مؤكدا أن بعضها يؤدي إلى ضعف القلب والوفاة المفاجئة لدى الشباب.
وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن “الميثامفيتامين” نوع من المخدرات، يطلق عليه أسماء أخرى “كريستال، طباشير، شظايا.. إلخ” من أسباب ضعف القلب، والوفاة المفاجئة في الشباب.
على جانب آخر أكد “النمر” أن مشكلة تشخيص الكولسترول، تكمن في أن ليس له أعراض ، كما أن الأدوية لها أعراض جانبية وإن كانت نادرة.
وأوضح أن غالبية مرضى ارتفاع الكولسترول لا يعلم أن لديه ارتفاع الكولسترول لأنه ليس له أعراض، كما أن أغلب مرضى القلب الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول الضار LDL لم يصلوا الى مرحلة التحكم (أقل من ٧٠) حتى مع أخذ العلاج.
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