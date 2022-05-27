توجيه من النائب العام بشأن اعتداء مواطن على ممارسة صحية بمحافظة المجاردة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف شخص قام بالاعتداء على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء اجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.

وشدّد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته لأعماله وفقا لإختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.