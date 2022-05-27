محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف شخص قام بالاعتداء على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء اجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.
وشدّد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأكد أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته لأعماله وفقا لإختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من النائب العام بشأن اعتداء مواطن على ممارسة صحية بمحافظة المجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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