النائب العام يأمر بإيقاف مواطن اعتدى على ممارسة صحية

وشدّد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأكد على أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته لأعماله وفقا لإختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.
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