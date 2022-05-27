مقطع نفوق الظباء ليس في المملكة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية‬⁩ أن الفيديو المتداول بوسائل التواصل عن نفوق ظباء في صحراء الدهناء يعود لمنطقة خارج المملكة، مؤكدًا أنه يسبق إطلاق الكائنات البرية دراسات للتأكد من ملاءمة المواقع، ويتبعها رصد للكائنات المُطلقة للتأكد من تكيفها ونجاح إعادة توطينها.



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