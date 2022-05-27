تخريج مبتعثي العاصمة واشنطن وولايتي ميرلاند وفيرجينيا

أقامت الأندية الطلابية السعودية في ولايتي ميرلاند وفيرجينيا وواشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، برعاية الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة، ممثلة في إدارة الشؤون الثقافية، حفل تخريج الطلبة المبتعثين في ولايتي ميرلاند وفيرجينيا، وكذلك منطقة واشنطن العاصمة، بحضور الدكتور عبدالقادر العيدروس مساعد الملحق الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الدراسية.

أعرب الدكتور العيدروس خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة في الاحتفاء بتخريج هذه الدفعة من المبتعثين والمبتعثات. وأضاف الدكتور عبدالقادر العيدروس أن دوت الخليج يسعد بإنجاز أبنائه منتظراً عطاءاتهم بعد التخرج ليسهموا في دفع عجلة النهضة الوطنية.

هنأ العيدروس جميع الخريجين والخريجات على اتمام مسيرتهم التعليمية بنجاح، مؤكداً أن ملحقية المملكة العربية السعودية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية تدرك الدور المناط بها في منظومة التعليم العالي نحو دفعِ عجلة مسارات النهضة الوطنية، ولذا، فالملحقية الثقافية لا تركز على تخريج أكبر عدد من الطلبة السعوديين، بقدر حرصها على مسألة النوعية والجودة العلمية والمعرفية التي يتحصل عليها أبناء وبنات دوت الخليج من الخريجين والخريجات، مما يسهم في صناعة مستقبل وطني أكثر ازدهاراً وتقدما في ظل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى، أعرب رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية في الولايات المتحدة، عبدالكريم العبثاني، عن اعتزازه بمشاركة المبتعثين فرحتهم بالتخرج، مشيداً بإصرارهم لتجاوزهم كل التحديات التي مروا بها خلال فترة دراستهم، لاسيما مع ما واجهه العالم من تحديات في ظل انتشار جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.