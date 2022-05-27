شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم الرئيس.. انتخاب 4 شخصيات سعودية بالجمعية العربية لزراعة الكبد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الجمعية العربية لزراعة الكبد انتخاب الدكتور محمد القحطاني رئيساً لها لمدة عامين، إضافة إلى 3 أعضاء من السعودية و3 آخرين من مصر و3 من مختلف الدول العربية وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمّان.

من جهته أوضح الدكتور القحطاني أن الإنجازات التي حققتها الجمعية العربية لزراعة الكبد تواصلت على مدى 16 عاماً منذ تأسيسها وتحديداً في العام ( 2006م ) ولازالت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المنجزات متسلحة بالعلم والعمل ، مشيراً إلى أن الجمعية تضطلع بدور رائد في مجال زراعة الكبد، حيث أصبحت تضاهي كبرى الجمعيات العالمية في هذا المجال متسلحة بالخبرات التي تمتلكها ، مقرونة بالرغبة الصادقة في تحقيق الطموحات التي لا حدود لها.

وبين الدكتور القحطاني أن الجمعية العربية لزراعة الكبد تُعد المنصة العلمية الأولى لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية والبحثية والتحديات المتعلقة بأمراض وزراعة الكبد في كافة الدول العربية.

الجدير بالذكر أن الأعضاء الذين تم انتخابهم في الجمعية العربية لزراعة الكبد من السعودية هم الدكتور فيصل أبا الخيل، والدكتورة مها العيد، والدكتور همام المومني.