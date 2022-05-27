شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تناقش سبل تمكين المرأة في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً ورشة عمل حول تمكين المرأة في سوق العمل وبرنامج الحماية الاجتماعية في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور عدد من الشركاء وممثلي الجهات في مختلف القطاعات الحكومية.

وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل، ودور المرأة في دعم إجمالي الناتج المحلي من خلال رفع مشاركتها في المنظومة الاقتصادية، وأفضل الممارسات العالمية في تمكين المرأة، ومطالعة المؤشرات العالمية في هذا الجانب، ومبادرات الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتحقيق المستهدفات في تمكين المرأة، إضافة إلى مجموعة جلسات حوارية بين فريق البنك الدولي ومنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

فيما شهد برنامج الحماية الاجتماعية خلال مدة انعقاده -التي دامت نحو خمسة أيام- إقامة العديد من المحاضرات والندوات والبرامج التدريبية المُكثفة ومناقشة العديد من المحاور حول المفهوم العام والخاص وأسس الحماية الاجتماعية، وأهمية التواصل في الحماية الاجتماعية، وبناء أنظمة معلومات الحماية الاجتماعية المتكاملة.

وتأتي إقامة هذه الورشة والبرنامج في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز أدوارها وتحقيق مستهدفاتها من خلال توسيع نطاق تعاونها مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للوصول إلى أهدافها الإستراتيجية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.