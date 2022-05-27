شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطنون يعبرون لـ ”الخليج 365” عن خوفهم من الارتفاع المستمر للأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استطلعت ”الخليج 365” آراء المواطنين حول أسعار السلع، حيث عبر بعضهم عن خوفهم المستمر من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع.

وأوضح الاستطلاع أن الأسعار مرتفعة دون تدخل للحد منها، فيما قام البعض الآخر بالاستغناء عن بعض المنتجات بسبب الأسعار المرتفعة.

كما أشار البعض أن احتياجات المنزل كانت تتكلف في الماضي وقبل ارتفاع الأسعار 600 ريال، ولكن الأمر تبدل تماما الآن حيث أصبحت تتكلف 1200 ريال.

وبينوا أن الارتفاع واضح في العديد من السلع ومنها الألبان والجبن والدواجن والخضروات والبيض والفواكه، مطالبين بمساءلة الشركات عن ارتفاع الأسعار والأسباب وراء ذلك رغم الوفرة على حد تعبيرهم.