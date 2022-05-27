برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ملاوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه البالغ تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ملاوي، محذراً من تفاقم الأزمة الذي سيدفع بالفقراء إلى حافة الجوع.
وأكد المتحدث باسم البرنامج تومسون فيري في بيان صحفي اليوم أن التقييم الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي أظهر أن هذه التحديات قد تفاقمت الآن بسبب آثار الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن 50 في المئة من سكان ملاوي كانوا يعيشون أصلا في فقر، بأقل من دولارين في اليوم.
وأشار فيري إلى أن البرنامج بحاجة إلى 2.9 مليون دولار حاليا، ليتمكن من تقديم المساعدة لحوالي 22500 أسرة تضررت من الفيضانات.
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