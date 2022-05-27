اخبار الخليج – اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية تطلع على دليل اشتراطات مراكز الايواء الصادر من اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، اجتماع اللجنة الامنية بالمحافظة ، بحضور ممثلي عدد من الادارات المعنية بوزارة الداخلية.

وأشاد المحافظ ، بانعقاد اللجنة حضوريا ، بعد تحسن الاوضاع الصحية في المملكة والتعافي من جائحة كورونا .

واطلعت اللجنة على محتوى الدليل الشامل للاشتراطات الفنية و الإعلامية لمراكز الايواء الصادر من اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والتي يترأسها الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الامن العام ، حيث يهدف الدليل إلى تعزيز مستويات السلامة من الناحية الفنية و الادارية كمهمة اساسية للمحافظة على السلامة العامة مع اهمية تطبيق احدى التجارب كنموذج في المنشآت الحكومية الجديدة تماشيا ومتطلبات المعيار 79 من معايير اعتماد (عالي ) مدينة صحية نحو اعتماد المحافظة الشمالية محافظة صحية.

من جهته ، قدم العقيد الدكتور محمد خليفة ، مدير إدارة العمليات بالدفاع المدني عرضا موجزا لأهم الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بصفتها الجهة المسئولة عن وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة مواقع الايواء ، مستعرضا الفرق بين الملاجئ ومراكز الايواء، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الكوارث ،تحدد المهام المنوطة بكل جهة في التعامل مع أي كارثة لا قدر الله ، ومنوها إلى أهمية تقييم هذه الخطط من خلال التمارين الوطنية المشتركة لبيان مدى الاستعداد و الجاهزية.

وخلال الاجتماع ، استعرض محافظ الشمالية ، جهود المحافظة في عمليات حصر بيوت السكن الجماعي المشترك لتصحيح أوضاعها ، داعيا إلى تحديث القوائم والبيانات لتسهيل عمليات المسح للتخفيف من الاكتظاظ وتصحيح بيانات العمالة المقيمة ، داعيا كذلك إلى ضبط العمالة السائبة.

من جهتها ،أبدى ممثل هيئة تنظيم سوق العمل الاستعداد للتعاون مع المحافظة لتوفير البيانات الاحصائية المطلوبة وتنظيم الحملات التفتيشية لضبط وتصحيح اوضاع هذه المساكن.