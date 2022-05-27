اخبار دوليه – الأردن.. وفاة والد الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، والد جلالة الملكة رانيا العبدالله ، الطبيب فيصل صدقي الياسين .

توفي يوم الجمعة 27 مايو 2022 والد الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت في بيان: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الجمعة، فيصل صدقي الياسين، والد جلالة الملكة رانيا العبد الله».

وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة ظهر السبت الموافق 28 أيار 2022 من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية.

وستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة، وحرصاً على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة .

الطبيب الدكتور فيصل الياسين ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة ومن ثم يتوجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في ايرلندا الشمالية.

في عام 1961 انتقل إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء العرب الذين حصلوا على ترخيص.

وبعد ثلاثين عاماً قضاها ممارساً مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى الجمعة 27 أيار 2022.