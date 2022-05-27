اخبار دوليه – معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 يعرض مقتنيات نادرة

محمد بن مسعود - الدمام - يشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 عرض دور النشر العالمية لمجموعة قيمة من الكتب و المطبوعات و المخطوطات والوثائق والمقتنيات النادرة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت في ركن الكتب النادرة.

ومن بين المعروضات؛ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)؛ تعرض مكتبة كلافريل الفرنسية على منصتها ضمن مشاركتها في المعرض أول كتاب فرنسي في العالم يوثق علم الطيور لكاتبه عالم التاريخ بيير بيلون ويضم 60 رسمة لأنواع نادرة من الطيور الجارحة والزينة يفوق ثمنه 11 مليون درهم إماراتي و الذي كُتب عام 1550م.

وبدورها تستعرض مؤسسة Daniel crouch rare books البريطانية؛ إضافة إلى مقتنيات أخرى مجسما للكرة الأرضية مصنوع سنة 1688 سعره يبلغ 9,5 مليون درهم وطوله يصل 180 سنتيمترا ووزن يقارب 85 كيلوجراما من توقيع مصمم الخرائط كورونيللي؛ إلى جانب أطلس الملكة فيكتوريا الذي استعمل على متن يختها والملك ألبرت الثاني يتضمن صورا لميناء أبو ظبي سنة 1888 وثمنه يبلغ حوالي 500 ألف درهم.

كما تستعرض شركة بيع المخطوطات البولندية ضمن فعاليات المعرض مخطوطات جابوفسكي كونت بولندي الجنسية عاش في منطقة الخليج العربي لمدة 3 سنوات منذ ما يزيد عن 200 سنة أحضر لأوروبا خلالها أكثر من 100 عرق أصلي من الخيول العربية لهذا تتواجد اليوم ببولندا أجود أنواع الخيول العربية و ثمن الواحدة 45000 درهم.

و قامت الشركة بتجهيز 200 نسخة من مخطوطات جابوفسكي هذه السنة ثمن الواحدة منها 45000 درهم لكنها بدأت بالنفاذ و هو ما يجعل شركة المخطوطات البولندية تولي الأهمية القصوى لمشاركتها بالمعرض حيث غالبا ما تباع كل القطع التي يتم إحضارها لأبوظبي وهو أهم حدث للشركة بالمنطقة.

كما تشارك مكتبة Pingel Rare Books في باريس بعرض الطبعة الأولى من «وصف مصر» التي نُشرت في باريس بين عامي 1809 و 1828، وتحتوي هذه المجموعة في المجموع على 23 مجلدًا «9 نصوص و 14 لوحة» ومزودة برسوم إيضاحية بـ 935 لوحة.