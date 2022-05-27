أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة تتصل بكوريا الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الخزانة الأمريكية في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أعلنت فرض جولة جديدة من العقوبات تتصل بكوريا الشمالية وتستهدف شخصا وثلاثة كيانات.

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