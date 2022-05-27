شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل المخترعات.. «ريناد الحسين» تساعد الصم على قيادة السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - هذا الاختراع سيسهم في الحد من المخاطر التي تواجه الصم في قيادة السيارات

- السماح لحوالي 466 مليون شخص أصم بالقيادة في جميع دول العالم

ينبع الفخر من نجاحات الشباب السعودي بشكل عام، حيث تفوقوا على أنفسهم في تغلبهم على العقبات المختلفة، وهو دليل واضح على اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تعمل بحزم لا يلين، على تذليل تلك العقبات، وفتح كل المجالات أمامهم ليبلغوا ذُرَا المجد وتطاول نجاحاتهم عنان السماء.

ومن هذا المنطلق برزت الطالبة ريناد بنت مساعد الحسين من كلية الطب في جامعة الملك سعود، حيث تلمست حاجة الصم أثناء قيادة السيارة واخترعت "مستشعرات وحساسات صوتية" تعمل عند استشعارها للأصوات خارج السيارة، حيث تتم ترجمتها عن طريق الترددات الصوتية، ومن ثم إرسالها إلى الجهاز داخل السيارة ويتم عرض اسم مصدر الصوت وصورته ولونه بصريا، مراعية بذلك فئة كبيرة من الصم، فهي الوسيلة الأسرع في تنبيه الدماغ، ويتم عرض الألوان لكل نوع من الأصوات والاتجاهات ومدى قرب وبعد الصوت، فيتمكن الأصم من إدراك هذه الأصوات عن طريق حاسة البصر بصورة جداً مقاربة للسامع.

وأوضحت الحسين أن اختراعها سيسهم في تقليل المخاطر والحفاظ على أرواح السائقين الصم والآخرين وإدراك الصم ما يحدث حولهم من أصوات مهمة أثناء القيادة.

وقالت: من الأشياء التي دفعتني لهذا الاختراع هو أن بعض الدول تمنع الصم من القيادة لأنهم غير قادرين على سماع الأصوات المهمة أثناء القيادة، مشيرة إلى أن هذا الاختراع سيسهم في الحد من المخاطر التي تواجههم.

وبيّنت أن الاختراع يتسم ببعض المميزات، وهي السماح لحوالي 466 مليون شخص أصم بالقيادة في جميع دول العالم، إلى جانب إدراك الصم ما يحدث حولهم من أصوات مهمة أثناء القيادة، وسينتج عن ذلك تقليل المخاطر والحفاظ على أرواح السائقين الصم والآخرين.

يذكر أن ريناد قد حصلت على أفضل اختراع على مستوى العالم وعدة جوائز وميداليات عالمية، منها كأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" كأفضل اختراع على مستوى العالم، وجائزة ذهبية في المسابقة العلمية العالمية للاختراعات "أولمبياد كوريا الدولي KIYO" كأفضل اختراع على مستوى العالم.