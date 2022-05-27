شركة ايزيجيت تلغي 200 رحلة بسبب مشاكل معلوماتية

محمد بن مسعود - الدمام - واجهت شركة ايزيجيت البريطانية للطيران المنخفض الكلفة مشاكل معلوماتية دفعتها الى إلغاء نحو مئتي رحلة بعدما اضطرت الى إلغاء مئات الرحلات في الاسابيع الاخيرة بسبب نقص في الطواقم العاملة.
كتبت الشركة على تويتر عصر الخميس «نعتذر من الزبائن الذين واجهت رحلاتهم اضطرابات بسبب مشاكلنا في النظام المعلوماتي. يمكنكم أن تتحققوا من وضعية رحلتكم هنا».
واوضحت ايزيجيت أولا أنه سيتم إلغاء رحلات الاقلاع المقررة بين الساعتين 13 و15، لكنها اوردت لاحقا أن الاضطرابات يمكن ان تستمر رغم معالجة المشكلة التقنية.
وقال ديفن لونسديل (24 عاما) لوكالة «بي ايه» انه توجه من نيوكاسل في شمال شرق إنكلترا مع اصدقاء له الى مطار مانشستر في شمال غرب البلاد لاستقلال رحلة مقررة في الساعة 13,20.
وروى «ابلغنا بالتوجه الى بوابة الرحلة في الساعة 12,35 وكان مقررا أن ينتهي صعود الركاب في الساعة 12,50 لكن لم يكن قد بدأ في الساعة 13»، لافتا الى انه تم ابلاغ الركاب واحدا تلو آخر بإلغاء الرحلة من دون تأمين أي بديل.
واضاف «اضطرنا الى النزول في فندق في مانشتسر قبل ان نعود من حيث اتينا. بحثنا عن رحلات بديلة الى براغ ووجهات أخرى بسعر معقول، ولكن ما عرض علينا كان يتجاوز 500 جنيه استرليني مع محطات توقف عديدة».
وقالت الشركة إن المسافرين يمكنهم طلب التعويضات «المنصوص عليها» في نظامها.
وافادت ايزيجيت أخيرا أنها الغت ستة مقاعد من طائراتها «ايه 319» في المملكة المتحدة بسبب افتقارها الى طواقم على متن رحلاتها.
واعلنت في ايار/مايو أن خسائرها تراجعت في الاشهر الاخيرة بفضل استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق طويل بسبب الوباء.
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