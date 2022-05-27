أمير جازان يرعى افتتاح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الأحد المقبل في صبيا

محمد بن مسعود - الدمام - صبيا – فضه عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، الأحد المقبل افتتاح فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022، وذلك بحديقة الملك فهد في جادة صبيا بالشارع الثقافي بالمحافظة .

وأوضح محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، أن المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع المحافظة والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وبلدية صبيا، يسعى لمواصلة النجاحات التي حققها خلال الأعوام الماضية في التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان واستثمار الإمكانات الزراعية المتوافرة بالمنطقة، وتعزيز الدعم للمزارعين وتحفيزهم نحو زراعة المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي أثبتت نجاحاً في زراعتها بالمنطقة.

وأضاف أن اللجان العاملة تُكثف استعدادها لإطلاق نسخة مميزة من المهرجان الذي يستمر أسبو