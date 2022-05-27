اخبار الخليج – الريادة الشبابية تبدأ فعاليات «الشاب البرلماني 2022» برعاية رئيس مجلس الشورى وبشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بدأت جمعية الريادة الشبابية أولى فعاليات النسخة الخامسة من برنامجها «الشاب البرلماني» باللقاء التعريفي لمشتركي البرنامج يوم الأربعاء 18 مايو بعد أن تم اختيار 54 شاباً وشابة للمشاركة بالبرنامج وذلك بعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية واختبار الشخصية القيادية.

ويهدف هذا البرنامج لبناء القدرات وتمكين الشباب واكتشاف ورعاية المواهب المحلية من أجل تكوين قادة الغد. وقد تبادل كبار المدربين من الاتحاد الأوروبي معرفتهم وخبراتهم مع 54 مشاركاً في البرنامج وذلك خلال ورشة العمل الأولى التي أقيمت تحت عنوان «القيادة وبناء الفريق»، والتي تهدف إلى زيادة تعزيز المهارات والكفاءات الأساسية للمشاركين المهتمين بالتعرف على المجال البرلماني. وفي الأسابيع المقبلة، ستتناول ورش العمل المقررة مواضيع مثل فن صنع القرار والتفكير النقدي، ومهارات التفاوض وحل النزاعات، ومهارات العرض وتسويق الأفكار، ومحادثة تفاعلية حول العمل المناخي.

وأكد المنسق العام للبرنامج بشار فخرو أن نسبة الإناث المشاركات في هذه النسخة تعتبر الأعلى مقارنة بالنسخ السابقة حيث يشكلون ما يقارب 67% من إجمالي عدد المشاركين، مضيفاً أن البرنامج في نسخه السابقة استطاع أن يبرز طاقات الشباب البحريني وقدراته على التنافس بكفاءة ومهارة وتنافسية عالمية والتي تبينت من خلال النشاطات والورش التي حفل بها البرنامج، وحصول البرنامج على تكريم خاص ضمن جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي سنة 2018 على المستوى الجماعي.

وأوضح فخرو ان المرحلة الاولى من البرنامج تتضمن عدد من ورش العمل التدريبية التي تتناول عدة مواضيع مهمة بالإضافة الى محاضرة بعنوان محطات في تاريخ البحرين الديمقراطي وجلسة نقاشية بعنوان كيف تكون مؤثراِ في محيطك، مبيناً ان هذه المرحلة تركز على اكساب المشاركين المهارات الاحترافية لصقل شخصيتهم وتزويدهم بالأدوات والمهارات القيادية اللازمة.

وأشار المنسق العام للبرنامج إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج تركز على تطبيق المعارف والمهارات التي تعلمها المشتركين من خلال زيارات ميدانية وجلسات حوارية سيتم مناقشة فيها عدة مواضيع منها الإعلام والرأي العام وفن التشريع وصنع القرار، موضحا أن هذه المرحلة تتضمن ثلاث جلسات لحوارات الطاولة المستديرة بالإضافة إلى جلسة محاكاة لجلسة المجلس الوطني والتي سيطرح خلالها المشاركين عدد من المشكلات والأفكار والمقترحات والتي سيتم مناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها.

وأوضح أن البرنامج سيختتم من خلال إقامة الجمعية للملتقى البرلماني الشبابي والحفل الختامي، بالإضافة إلى زيارة مجموعة من المشاركين المتميزين في رحلة استطلاعية إلى بروكسل، قلب الاتحاد الأوروبي، وزيارة البرلمان الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني.