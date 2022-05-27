أمانة جدة تزيل تعديات على أراض حكومية داخل ذهبان

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراض حكومية في نطاق بلدية ذهبان الفرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأملاك العامة والقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد وإزالة عدد من منشآت العشوائيات غرب حي الرياض على أراضي حكومية على مساحة إجمالية قدرت بـ 20 ألف متر مربع، وتعديات بمخطط «منح جوهرة العروس» على مساحة قدرت بـ 16 ألف متر مربع، حيث جرى إزالة عدد من «الأحواش»، بالإضافة إلى إزالة تعدي مواطن على أرض حكومية قدرت مساحتها بـ 2000 متر مربع. وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.



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