إحباط 3 محاولات لتهريب 18 كجم من مادة الشبو المخدرة

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى التي كانت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، تم إحباط تهريب 6.9 كجم من مادة الشبو، بعد العثور عليها مُخبأة في أمتعة أحد القادمين، وذلك بإخفائها بطريقة فنية في تجويف الحقيبة. وأضافت الهيئة أنها أحبطت أيضاً في منفذ البطحاء محاولة أخرى لتهريب 1.7 كيلوجراماً من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة حول جسد أحد الركاب القادمين، كما أحبطت الهيئة محاولة ثالثة في المنفذ لتهريب 10.114 كجم من نفس المادة مُخبأة في شاحنة تحمل إرسالية «سيراميك»، حيث وجدت المضبوطات داخل كابينة الشاحنة مخفية داخل علب المناديل. وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.
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