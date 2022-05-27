شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ردم 40 ألف متر2 من المستنقعات في العيون بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - البلدية ماضية في برامجها في معالجة كافة مظاهر التشوه البصري

أعلنت أمانة محافظة الأحساء الانتهاء من ردم أكثر من 40 ألف م٢ من المستنقعات والتجمعات المائية في مدينة العيون والقرى التابعة لها.

وأوضحت أنها استمرت ثلاث أشهر وذلك ضمن حملتها التي تقوم بها في معالجة مظاهر التشوه البصري، والمحافظة على البيئة والتي نفذتها بلدية العيون.

من جهته أوضح رئيس بلدية العيون المهندس خالد السباعي، أن البلدية أنهت دفن ومعالجة كافة المستنقعات والبالغ عددها ١٨ مستنقع وردم أكثر من ٤٠ ألف متر مكعب من تجمع المياه.

ونوه بأن الحملة تأتي من ضمن الحملات التي تنفذها أمانة الأحساء في الحفاظ على جمال المدينة ونظافة الأماكن العامة بها، حيث تعتبر التجمعات المائية ذات أولوية في المعالجات الفورية والمهمة كونها تتسب في أضرار بيئية خطيرة نتيجة انتشار الحشرات والتي تساهم في نشر التلوثات البيئية.

وأشار إلى أن البلدية ماضية في برامجها في معالجة كافة مظاهر التشوه البصري والإضرار البيئية.

من ناحيتها دعت أمانة الأحساء الجميع للتعاون معها في الحفاظ على جمال المحافظه وبيئتها من أي تشوهات بصريه والإبلاغ عن أي مظاهر للتشوه البصري عبر مبادرة صور وأرسل أو الاتصال على هاتف الطوارئ ٩٤٠.