محمد بن مسعود - الدمام - هذة الطفلة أصبحت أكثر ممثلة مُثيرة وجريئة في تاريخ السينما المصرية.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟

أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة الفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها .

إنها الفنانة ” ناهد السباعي “، الجميلة صاحبة الأدوار المتميزة والتي دائماً تثير الجدل سواء بملابسها الجريئة أو بصورها وتصريحاتها، والتى نشرت مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة لها من طفولتها، وتداولها عدد من محبيها بشكلٍ مكثف عبر مواقع التواصل.

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وكانت الفنانة ناهد الشباعى، قد حرصت علي إحياء الذكرى الـ101 لميلاد جدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، الملقب بـ”وحش الشاشة” و”ملك الترسو”، الذى توافق يوم، 30 يوليو 1920، داعية له بالرحمة والمغفرة، ونشرت ناهد، صورة مركبة لها مع جدها الفنان القدير الراحل

يُذكر أن ناهد السباعي شاركت فى “فيلم ماكو” بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، ومن إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.

هذا وقد بدأت ناهد السباعي، تصوير مشاهدها خلال أحداث مـسلسـل «منورة بأهلها»، للنجمة ليلى علوي ويخرجه يسري نصر الله في أول تجربه درامية له. وقد تعاقدت الشركة المنتجة مع كل من النجمتين ليلي علوي وغادة عادل من أجل تجسيد بطولة العمل الذي يكتبه السيناريست محمد أمين ومن المقرر أن يتم التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي التليفزيونية “مسلسل النهاية” الذي تم عرضه في رمضان 2020 وشاركت في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم، منهم يوسف الشريف ومحمد لطفي وآخرين وكان المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.

كذلك شاركت ناهد مؤخرا كضيفة شرف في مسلسل “في بيتنا روبوت” الذي عُرض في الموسم الشتوي السابق وكان من إخراج خالد الحلفاوي.