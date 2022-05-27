بث مباشر.. مباراة الرائد والشباب

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل، مباراة الرائد الشباب، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الرائد والشباب بث مباشر

وتقدم صحيفة المناطق لقرائها بثا مباشرا لـ مباراة الرائد والشباب، بمجرد انطلاقها.

ويسعى الرائد للعودة مرة أخرى لنغمة الانتصارات، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، ويشرف على الفريق في هذه المواجهة مدرب فريق درجة الشباب البرتغالي برونو مارينيو خلفا لمواطنه جواو بيدرو الذي تمت إقالته بعد مباراة النصر الماضية.

ومتوقع أن يرمي البرتغالي بجميع أوراقه الرابحة منذ بداية اللقاء بحثا عن هدف باكر يصعب المهمة على منافسه، ومن أبرز الأسماء لاعبا الوسط أحمد الزين والمغربي محمد فوزير والمهاجم المغربي كريم البركاوي.

الشباب والرائد بث مباشر

فيما يبحث الشباب عن الثلاث نقاط، والتي تمنحه المنافسة على المركز الثالث مجدداً، حيث يحتل المرتبة الرابعة وبحوزته 50 نقطة، ومن أبرز الأسماء لدى المدرب الروماني ماريوس سوموديكا لاعبا الوسط تركي العمار ونواف العابد والمهاجم البرازيلي كارلوس جونيور.

الشباب بث مباشر

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم المباراة حيث كلف الحكم شكري الحنفوش إدارة مباراة الرائد والشباب وسيعاونه محمد العكبري وهشام الرفاعي في حين ستكون غرفة الفيديو تحت أمرة الحكم ممدوح آل شهدان على أن يعاونه سعيد المهدي.