ضبط مخالفَيْن لنظام البيئة لتخزينهما وبيعهما حطبًا محليًا في منطقة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمَين مخالفَيْن لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتخزينهما (24) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في محافظة حريملاء، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

‏‎وأكدت القوات أن عقوبة تخزين أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.